Maliye kaydını donduran yada işyerini kapatanlara uyarı

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, bu durumdaki esnafların borçlarının, güncel banka faizi uygulanarak yeniden hesaplanacağı hatırlatmasında bulundu.

Başkan General, kooperatif kefaletiyle alınan düşük faizli kredilerde, esnafların taksit vadesi bitene kadar faaliyetine devam etme zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı.

Düşük faizli kredi kullandıktan sonra maliye kaydını donduran ya da işyerini kapatan esnafların, bu hususu mutlaka dikkate almalarını isteyen Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Bilindiği gibi, üye esnaflarımıza kooperatifimiz kefaletiyle düşük faizli kredi kullandırmaya devam ediyoruz. Bu kredide en önemli şartlardan biri de kredi çekildikten sonra üyenin bulunduğu iş kolunda faaliyetine devam etmesidir. Kredi kullanımı sonrasında maliye kayıtlarının dondurulması ya da işyerinin kapatılması, sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. Bu durumda olan üye için, faiz oranları yeniden hesaplanmaktadır. Yeniden hesaplamada ise güncel banka faiz oranları baz alınıyor. Kooperatifimiz kefaletiyle verilen kredilerin üzerinde olan güncel faiz oranı baz alındığında ise borç miktarı da ciddi şekilde artıyor. Salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafımızın, yükünün artmasını asla istemeyiz. Esnaflarımızdan ricamız, bu hususa dikkat etmeleri” dedi.

Kredi taksitlerini geciktiren esnaflara da ödeme çağrısı yapan Başkan General, “Gecikmiş taksitlerini ödemeyen üyelerimize de bir kez daha hatırlatmada bulunuyoruz. Yasal takip ve icra işlemlerinin başlamaması için ödeme yapılması şart. Hem esnafımızın sicili bozulmasın hem de bundan sonraki dönemde de kredi kullanma imkanı ortadan kalkmasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.