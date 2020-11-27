Malatya’daki deprem, Elbistan’ı salladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden (KRDAE) alınan bilgilere göre, merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi Uluköy Mahallesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Elbistan’da da hissedildi. Bazı vatandaşlar panikle, apartmanların dışına çıktı.