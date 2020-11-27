Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden (KRDAE) alınan bilgilere göre, merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi Uluköy Mahallesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Elbistan’da da hissedildi. Bazı vatandaşlar panikle, apartmanların dışına çıktı.
Malatya’daki deprem, Elbistan’ı salladı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden (KRDAE) alınan bilgilere göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde 11.27’de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Elbistan’da da hissedildi.
27 Kasım 2020 Cuma 11:33
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden (KRDAE) alınan bilgilere göre, merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi Uluköy Mahallesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Elbistan’da da hissedildi. Bazı vatandaşlar panikle, apartmanların dışına çıktı.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler: