Malatya yolunda kaza: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun 16.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının nişan töreni için Elbistan’dan Malatya’ya giden 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 46 AAS 466 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki tarlaya girdi. Takla atarak durabilen otomobildeki 34 yaşındaki anne S.K. ile 3 yaşındaki kızı Z.K. ve 11 yaşındaki oğlu M.K. yaralandı. Yaralı anne ve çocukları, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ve araçtaki diğer kişinin yara almadan atlattığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.