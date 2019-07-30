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Malatya yolunda kaza: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi çıkışında otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Malatya yolunda kaza: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
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Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun 16.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının nişan töreni için Elbistan’dan Malatya’ya giden 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 46 AAS 466 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki tarlaya girdi. Takla atarak durabilen otomobildeki 34 yaşındaki anne S.K. ile 3 yaşındaki kızı Z.K. ve 11 yaşındaki oğlu M.K. yaralandı. Yaralı anne ve çocukları, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ve araçtaki diğer kişinin yara almadan atlattığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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Halk 3 hafta önce

O demircilik çıkışında kaza çok oluyor Oraya trafik ışıkları şart. Bu arada geçmiş olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Geçmiş olsun, Rabbim beterinden saklasın.

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Vatandaş 3 hafta önce

Çiçekten karaelbistana kadar ışık var kim durup bekliyor ki.

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Duyarlı Vatandaş 3 hafta önce

kaza geçiren vatandaşlara geçmiş olsun derken sürekli o bölgede kaza oluyor bunun nedenleride sorgulanıyormu acaba şoför direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu diyor ama başka sebebleride araştırılması (hayvanmı? çıkıyor yol çift yönlü oluşumu) yani duble olması gerekmiyormu

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Kimsesiz 3 hafta önce

Insanlar o yolu otoban saniyor demircilik girisinde malatyadan gelirken Tatlj bir viraj var eger oraya suratle girersen orda arabayi toparlama ihtimalin yok ikincisi orasi Mahalle ve koy girisi biraz Daha kurallara uysak hic bisey olmaz

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