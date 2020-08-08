Malatya yolunda feci kaza: 4 yaralı

Kaza Elbistan-Malatya karayolu Gücük mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Kurt idaresindeki 06 BEK 34 plakalı otomobil ile Yusuf Kaçmaz’ın kullandığı 46 ABM 300 plakalı hafif ticari araç, Elbistan-Malatya karayolu Gücük mahallesi mevkiinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kurt ile yolcular Arzu Kurt, Eylül K. ve Mustafa Ata K. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



