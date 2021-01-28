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Malatya-Kayseri yolu kapandı, otobüsler rotayı Elbistan’a çevirdi

Malatya-Kayseri Karayolu’nun kış şartları nedeniyle kapanması sonucu, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler rotayı Elbistan’a çevirdi.

Malatya-Kayseri yolu kapandı, otobüsler rotayı Elbistan’a çevirdi

Akşam saatlerinde bölgede etkili olan kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin İç Anadolu ile İstanbul gibi metropollere açılan kapısı olan Malatya-Kayseri Karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.  Bölgede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin verilmezken şartların daha da zorlaşması üzerine yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Malatya başta olmak üzere birçok noktadan Kayseri, Ankara, İstanbul gibi illere yolcu taşıyan otobüsler de rotayı Elbistan’a çevirdi. Otobüsler, Darıca-Elbistan, Elbistan-Göksun karayolunu kullanmak zorunda kaldı.


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