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Malatya'daki deprem, Elbistan'da da hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Elbistan’da da hissedildi.

Malatya'daki deprem, Elbistan'da da hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklandı. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, Elbistan ve çevre illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bilgisi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.


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Vatandaş 2 gün önce

Allahtan 2 saniye falan sürdü. Şiddetli salladı. Uyuşukluğu bırakıp herkes kendince birkaç önlem almalı. Yetkililer de çalışmalarına devam ediyordur inşAllah. Allah beterinden korusun, geçmiş olsun.

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jeolog 1 gün önce

Yeşilyurt mahallesinde deprem hissedilmemiş.Zemin etütlerine göre zemini en sağlam bölge burası.

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