Malatya'daki deprem, Elbistan'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklandı. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, Elbistan ve çevre illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bilgisi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.