Malatya'da deprem, Elbistan'da da hissedildi Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Kandilli Rasathanesinin açıkladığı verilere göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elbistan'da da hissedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, Elbistan ve civar illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bilgisi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.