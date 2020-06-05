banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Malatya'da deprem, Elbistan'da da hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da deprem, Elbistan'da da hissedildi
banner43
 Malatya'nın Pütürge ilçesinde Kandilli Rasathanesinin açıkladığı verilere göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elbistan'da da hissedildi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, Elbistan ve civar illerden de hissedildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bilgisi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.