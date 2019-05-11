Makine mühendisleri iftarda buluştu

TMMOB Gaziantep Şubesi Elbistan Temsilciliğinin 25 yıldır geleneksel olarak sürdürdüğü iftar birlikteliğine MMO Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, Şube Eski Başkanı Fehmi Belpınar, Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Kocalar, Şube Müdürü Kerem Yelekçi, Park İşletme Müdürü Şeref Göksu, Çelikler A.Ş. Termik Santral İşletme Müdürü Mustafa Has, makine mühendisleri ve firmalarda yer alan yetkililer ile personel katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MMO Elbistan Temsilcisi Hikmet Türkmen, birlikteliğin ve dayanışmanın önemine ve anlamına değinerek, “Sizlerle MMO Elbistan Temsilciliği olarak bir arada görmek gerçekten bizler için büyük mutluluk. Birlikte başarılarla dayanışma içinde geçen yılların ardından mesleklerinde 30 yılı geride bırakan değerli meslektaşlarımızı teşekkür plaketi ile ödüllendirmek hepimiz adına büyük bir onurdur. Gerine bırakılan başarılı yıllarda sizlerin payı çok büyüktür. Daha nice güzel ve birlikte başarılara imza atmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

MMO Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu ise, “Elbistan gerçekten çok büyük, potansiyeli olan ve en çok üyeye sahip olan bir ilçemizdir. Elbistan Temsilciliğimize elimizden geldiğince destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Başarılı çalışmalara ve hizmetlere imza atan MMO Elbistan Temsilcimiz Sayın Hikmet Türkmen ve kadrosuna teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mesleklerinde ve hizmetlerinde 30. yılı geride bırakan Şeref Göksu, Samittin Köse, Arif Şahin, Mustafa Yaldız, Ebumüslim Arslan ve Şefik Erdem’e teşekkür plaketleri verildi.















