Makedonya ve Bosna-Hersek takımları Elbistan’a geliyor

Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, Elbistan’da Mehteran, halk oyunları ve tiyatro gösteri düzenlenecek.

9 Şubat 2017 Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak olan program, Elbistan Gençlik Merkezi Salonu’nda yapılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, Kurtuluş Bayramının 97. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin Elbistan ayağının, mehteran, tiyatro ve halk oyunları gösterileri ile renkleneceğini ifade ederek, programa tüm Elbistan halkını davet etti.

Mehteran takımının gösterisi, tiyatro ve halk oyunları gösterisinin geniş katılımlı bir program olacağını belirten Türk, halk oyunları gösterisinde Makedonya, Bosna, Adıyaman ve Silifke ekiplerinin gösteriler sunacağını kaydetti.

Kahramanmaraş’ın tanıtımına ışık tutacak 1. Uluslararası Kahramanmaraş Kurtuluş Günü Halk Oyunları Gösterileri, 8-12 Şubat tarihleri arasında ilçelerde gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince 8-12 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Kahramanmaraş Kurtuluş Günü Halk Oyunları Gösterileri, 6 ülkeden ve 6 şehirden katılacak olan Halk Oyunları ekiplerince gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’nce organize edilecek Halk Oyunları Gösterilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Makedonya, Bosna-Hersek, Adige ve Kosova ülkelerinin folklor takımlarının yanı sıra Trabzon, Ankara, Adıyaman, Trakya, İzmir ve Silifke Halk Oyunları Takımları kendi yörelerinin halk oyunlarını sunacaklar.

İlk program 7 Şubat Salı günü saat 14.00’te Demokrasi Meydanı’nda ve saat19.00-20.00 arasında Göksun’da iki ülke ve iki şehir Halk Oyunları ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

İkinci program 8 Şubat 2017 Çarşamba günü Atatürk Meydanı’nda saat 14.00’te ve Afşin’de saat 19.00-20.00 arasında iki ülke ve iki şehir Halk Oyunları ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Üçüncü program 9 Şubat Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 14.00’de, Elbistan’da ise saat 19.00-20.00 arasında iki ülke ve iki şehir Halk Oyunları ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Dördüncü program 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 14.00’te Demokrasi Meydanı’nda iki ülke ve iki şehir Halk Oyunları ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Beşinci program ise 11 Şubat 2017 akşamı tören alanında (Valilik Kavşağı) bütün ülke ve şehir halk oyunları ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.



