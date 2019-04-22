Makamlarını çocuklara emanet ettiler

Elbistan Kaymakamlığı koltuğuna oturan ilkokul 4.sınıf öğrencisi Irmak Yay, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’la telefon görüşmesi yaparak trafikle ilgili özellikle de okul çevrelerindeki tedbirlerin arttırılmasını istedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, koltuğunu, kendisinin mezun olduğu Esentepe Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Ömer Faruk Özdemir’e devretti.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 99. yıldönümü nedeniyle bazı makamlar temsili olarak çocuklara devredildi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, makamını Topraktepe İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Irmak Yay’a emanet ederken Esentepe Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Ömer Faruk Özdemir de Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’den koltuğunu emanet alan isim oldu.

Makamların temsili olarak devredilmesiyle ilgili ilk tören, Elbistan Belediyesi’nde gerçekleşti. Devir teslim töreninde konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tüm çocukların bayramını kutladı. Başkan Gürbüz, “31 Mart yerel yönetimler seçiminden hemen sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Kısa bir süre önce devraldığımız görevimi, benim de mezun olduğum okulun öğrencisi olan genç kardeşime teslim ediyorum. Öncelikle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Koltukların da aslında bize şuanda emanet edildiğini; gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarımızı yapmak için bir prova yapıyoruz. Yeni başkanımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Özdemir, ilk yapacağı icraatın hava kirliliğinin önlenmesi olacağını belirtti. Özdemir, “Termik santraline filtre takılması için girişimlerde bulunacağım. Halkımızı, kaliteli kömür kullanımı noktasında bilinçlendirmek için çalışacağım. Doğalgazın tüm mahallelerimize ulaşması için gerekli takibi yapacağım. Bozulan altyapıyı anında düzelttireceğim. Pınarbaşı’mıza ve Ceyhan Nehri’nin iki yakasına da yürüyüş ve bisiklet yolları yapacağım” dedi.

İkinci tören ise Elbistan Kaymakamlığı’nda gerçekleşti. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, makamını Topraktepe İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Irmak Yay’a devretti.

Kaymakam Demir, devir öncesindeki değerlendirmesinde 23 Nisan’ın Türk milleti için çok büyük anlam ifade ettiğine vurgu yaptı.

Kaymakam Demir, şunları söyledi:

“23 Nisan, çok anlamlı bir tarih. Dünyada tek olarak çocuklarımıza armağan edilmiş tek bayram olması bizler için ayrı bir gurur. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğünün de bir göstergesi. O anlamda çocuklarımız çok şanslı. Biz de simgesel anlamda makamı sizlere devrediyoruz. Sizlere ülke olarak, devlet olarak bizler çalışanlar olarak çok güveniyoruz. Sizler de bu emaneti alıp daha sonraki nesillere daha güzel bir şekilde devredeceksiniz. Bütün çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Türk çocuğunun, ecdadını tanıması gerekiyor. Başta Elbistanlı çocuklarımız olmak üzere bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.”

Elbistan Kaymakamı olan Irmak Yay da, “Okullarımızın 2023 eğitim vizyonuna hazır hale getirilmesini, daha eğlenceli ve daha renkli olmasını istiyorum. Öğrencilerimizin, güven içerisinde eğitim görecekleri okul ortamları oluşturmak için çaba göstereceğim. Tüm okullarımızda oyun ve spor alanlarının yapılmasını ve gezerek, görerek, yaşayarak öğrenme imkanı sunmak için çalışacağım” şeklinde konuştu.

Küçük kaymakam Yay, daha sonra Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’ı telefonla arayarak okul çevrelerindeki denetim ve trafik konusundaki çalışmalarını arttırmalarını istedi.











