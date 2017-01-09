Mahsur kalan dağcıların yardımına ELOFF koştu

Tırmanış yapmak için geldikleri Berit Dağı’nda mahsur kalan dağcılık kulübü üyelerinin yardımına, Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği (ELOFF) üyeleri koştu.

Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen dağcılık kulübü üyesi yaklaşık 60 sporcu, tırmanış için Göksun ilçesi sınırlarında bulunan Berit Dağı’na geldi. Salyan Mahallesi’nin Kınıköz mevkiinde kamp kuran dağcılar, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Kulüp üyeleri, telefonla durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri ile Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği (ELOFF) üyelerine bildirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı. ELOFF’a ait 5 adet 4x4 arazi aracı da, yaklaşık 15 kilometrelik karla kaplı yolu aşarak dağcıların kamp alanına ulaştı.

Hava şartlarının daha da kötüleşmesini göz önünde bulunduran ELOFF üyeleri, dağcılara ait minibüsleri, özel dizayn edilmiş araçlarıyla halat takarak güvenli bölgeye indirdi. Diğer büyük minibüsler de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çekildi. Sağ salim kurtarılan dağcılar, kendileri için seferber olan ELOFF ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.