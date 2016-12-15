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Mahsur kalan aileyi Büyükşehir ekipleri kurtardı

Elbistan’a bağlı Beyyurdu Mahallesi’nde kar ve tipi nedeniyle evlerinde mahsur kalan aileye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kurtardı.

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           Elbistan’a bağlı Beyyurdu Mahallesi’nde kar ve tipi nedeniyle evlerinde mahsur kalan aileye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Elbistan İlçesi’nde Beyyurdu Mahallesi’nde ikamet eden 63 yaşındaki Zeynep Güzel’in evinin çatısının uçması sonucu gelini ve iki torunuyla birlikte mahsur kaldığını öğrendi.

AKOM ekipleri derhal olaya müdahale ederek Zeynep Güzel ve geliniyle iki torununu kurtardı. Elbistan İlçesinde geçici bir süre diğer aile fertlerinin yanına yerleştirilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan Ekinözü ilçesinde Ortaören mevkiinde göreve gitmekte olan köy korucusu aracı kayarak şarampole düştü. AKOM ekiplerinden yardım isteyen köy korucusuna ulaşan ekipler, köy korucusunu ve aracını kurtardılar.

Kış şartlarının ağır yaşandığı şu günlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKOM’a bağlı ekipler 7/24 görevlerinin başında olurken, olası bir afet durumuna karşı anında müdahaleye hazır olduklarını bildirdiler.

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