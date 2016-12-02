Mahkemeye sevk edilen 36 şüpheliden 16’sı tutuklandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri okulların giriş sınav sorularını veren ve askeri mülakat sırasında kendi örgüt üyelerine şifreli sorular ile sınav kazandıran sivil ve askeri personellere yönelik başlatılan soruşturmanın 2. dalgasında mahkemeye çıkarılan 36 şüpheliden 5’i muvazzaf asker olmak üzere 16’sı tutuklandı, 13’ü asker 19 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartı ile 1 şüpheli ise savcılık soruşturmasının ardından serbest bırakıldı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın 2. dalgasında 21 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda 36 şüpheli şahıs yakalanmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu cümlelere yer verildi:

“Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince, askeri okulların giriş sınav sorularını veren ve askeri mülakat sırasında kendi örgüt üyelerine şifreli sorular ile sınav kazandıran sivil ve askeri personellere yönelik soruşturmanın 2. dalgasında 21 Kasım 2016 günü 21 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 36 şüpheli şahıs yakalanmış, 5’u muvazzaf asker olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs tutuklanmış, 13’ü asker 19 şüpheli şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol ile serbest kalmış, 1 şüpheli şahıs Başsavcılığımızda alınan ifade sonrası serbest kalmıştır.

Soruşturmanın 4 Kasım 2016 tarihindeki ilk dalga operasyonunda 29 şüpheli şahıs yakalanarak, 9’u asker olmak üzere toplam 18 şüpheli şahıs tutuklanmış, 5’i asker olmak üzere toplam 11 şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Her iki operasyonda toplam 14’ü asker toplam 34 şüpheli şahıs tutuklanmış, etkin pişmanlıktan faydalanarak örgütün işleyişi hakkında samimi beyanlarda bulunan toplam 31 şahıs serbest kalmıştır.”



