Mahir Ünal’ın yeni görevi belli oldu

AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde MKYK listesinde yer almayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM Grup Başkanvekili oldu.

Mahir Ünal; partisinin 2018 Ağustos’unda yapılan 6. Olağan Kongresi’nde 50 kişilik Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda (MKYK) yer almıştı. Ünal, MKYK toplantısı sonrasında, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. AK Parti’nin, 7. Olağan Kongresi, Ankara’da gerçekleştirildi. Ünal’ın ismi bu kongrede MKYK listesinde yer almadı. Ünal’ın yeni görevi ise, kongrenin ardından toplanan MKYK sonrasında netlik kazandı. Mahir Ünal, daha önceden de üstlendiği AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.