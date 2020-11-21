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Mahir Ünal’ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın amcasının oğlu Alaaddin Ünal, Yalova'da tedavi gördüğü hastanede Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Mahir Ünal’ın acı günü
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Ünal, amcasının oğlunun hayatını kaybetmesi ile ilgili paylaşımında, "Amcaoğlu Alaeddin ağabey, Covid-19 tanısı ile tedavi görmekte olduğu Yalova Devlet Hastanesi'nde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bir derviş nezaketi ile kimseyi incitmeden, bir gönül yıkmadan sükunetle yaşadı. Ya Rab, biz iyiliğine şahidiz, rahmetinle rızıklandır. Salihlerle, sadıklarla beraber haşreyle. Dostlarımdan ruhu için bir Fatiha istirham ederim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Alaaddin Ünal’ın cenazesi, İstanbul Çekmeköy’de toprağa verilecek.


Yerel Manşetler
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Mahir Ünal’ın Acı Günü
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