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Mahir Ünal’dan Elbistan’a 5’i uzman 20 doktor müjdesi

Elbistan Devlet Hastanesi’ne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri ile aralarında enfeksiyon uzmanının da bulunduğu 5 uzman hekim ve pratisyenlerden oluşan 20 kişilik kadro açıldı.

Mahir Ünal’dan Elbistan’a 5’i uzman 20 doktor müjdesi
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Elbistan Devlet Hastanesi’ne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri ile aralarında enfeksiyon uzmanının da bulunduğu 5 uzman hekim ve pratisyenlerden oluşan 20 kişilik kadro açıldı.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin uzman ve pratisyen hekim kadrosuna büyük güç katacak uzman hekim müjdesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan geldi. Ünal’ın, Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne özellikle pandemi sürecinde en önemli branş olan enfeksiyon uzmanı dahil 5 uzman hekim kadrosu ayrıldı. Uzman hekimlere ek olarak pratisyen hekimlerle birlikte Elbistan Devlet Hastanesi’ne açılan doktor kadrosu sayısı 20’ye ulaştı.

20 kişilik hekim kadrosuna atamaların önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.


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