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Mahir Ünal’a ‘Yılın Siyasetçisi’ ödülü

Buhara Medya Grubunun düzenlediği gecede, 10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın siyasetçisi ödülünün sahibi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal oldu.

Mahir Ünal’a ‘Yılın Siyasetçisi’ ödülü
 Görkemli ödül gecesinde; yılın siyasetçisi, yılın güçlü siyaset kadını, yılın ana haber bülteni sunucusu, yılın federasyonu, yılın proje ödülü, yılın sanatçısı, yılın büyükelçisi gibi 35 ayrı dalda ödül verildi.

Buhara Medya Grubunun onuncusunu düzenlediği ödül gecesine; siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına pek çok isim katılım gösterdi. Gecenin açılış konuşmasını Buhara Medya Ajans Başkanı Burçin Öztürk gerçekleştirdi. Ödül gecesinin sunuculuğunu ise ünlü sunucu Oylum Talu ve Levent Kol üstlendi.

Gecede yılın siyasetçisi ödülü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a verildi. Yılın siyasetçisi ödülünü alan Ünal, konuşmasında Buhara Medya Grubuna teşekkür etti. Ünal, ödülü, AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı adına kabul ettiğini belirterek, “AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı olarak ekibimiz hep birlikte 3 yıldır güzel bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

 


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Hüdayi AK 5 saat önce

Yöresinde 60 bin kişi sudan zehirlenen ama kimsenin hesap sormadığı siyasetçi ödülünü de verin.

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Asil 5 saat önce

Körler sağırlar birbirini ağırlar.

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albostanli 3 saat önce

körler sağırlar birbirini ağorşar

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Çoğulhanlı 3 saat önce

Güzel bir şakaydı. Çok sevindik. Allah için Ali Öztunç dışında bölgemiz çalışan var mı?
Çoğulhan Alemdar kanserle boğuluyor bunların derdine bak ya !

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öz elbistan 46 2 saat önce

Bir Elbistanlı olarak bu ödülü hak eden biri varsa o kişi Ali ÖZTUNÇ nokta

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Vatansever 4 saat önce

sayın ünal sizi tebrik eder başarılar dilerken santrallar hala zehir kusuyor bundan haberiniz vardır umarım.B santralinin filitresi olmasına ragmen çalıştırılmıyor.

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tahirhan 4 saat önce

Mahir Bey bu ödülü layıkıyla hak etmiştir.Türk siyasetine kattığı değer ortadadır.Elbistan için her şeyi yapıyor ve yapacak.Elbistan Malatya duble yolunu söz vermişti o eksik kaldı onuda en kısa zamanda yapar inşaAllah..

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Elbistanlibiri 3 saat önce

Allahina kurban mahir bey.

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