Mahir Ünal’a ‘Yılın Siyasetçisi’ ödülü

Görkemli ödül gecesinde; yılın siyasetçisi, yılın güçlü siyaset kadını, yılın ana haber bülteni sunucusu, yılın federasyonu, yılın proje ödülü, yılın sanatçısı, yılın büyükelçisi gibi 35 ayrı dalda ödül verildi.

Buhara Medya Grubunun onuncusunu düzenlediği ödül gecesine; siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına pek çok isim katılım gösterdi. Gecenin açılış konuşmasını Buhara Medya Ajans Başkanı Burçin Öztürk gerçekleştirdi. Ödül gecesinin sunuculuğunu ise ünlü sunucu Oylum Talu ve Levent Kol üstlendi.

Gecede yılın siyasetçisi ödülü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a verildi. Yılın siyasetçisi ödülünü alan Ünal, konuşmasında Buhara Medya Grubuna teşekkür etti. Ünal, ödülü, AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı adına kabul ettiğini belirterek, “AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı olarak ekibimiz hep birlikte 3 yıldır güzel bir çalışma yürütüyoruz” dedi.