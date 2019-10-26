Mahir Ünal: "Türkiye, sınır güvenliği sorununu önümüzdeki yüzyıl için çözmüştür"

Ünal, beraberinde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 6. Kitap ve Kültür Fuarı'nı gezdi.

Fuar gezisi sonrasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TSK’nın Suriye’de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’nı kastederek, “Türkiye'ye kefen biçenler en nihai şekilde bitirilmişlerdir” dedi.

Mahir Ünal, şunları söyledi:

“Barış Pınarı Harekatı arkadaşlar bunu Kahramanmaraş'tan artık göğsümüzü gererek söyleyebiliriz. Türkiye'ye kefen biçenler en nihai şekilde bitirilmişlerdir. Türkiye'nin sınırları, üniter yapısı ve Misak-ı Millisi ile oynayanlar, Türkiye'nin haritasını tekrar tekrar çizenler, bunların hepsi tarihin çöp sepetine atılmıştır. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin bir sınır güvenliği sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin toprak bütünlüğü sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili bir meselesi de kalmamıştır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları Türkiye'nin sınır güvenliği sorununu önümüzdeki yüzyıl için çözmüştür. Türkiye'den toprak talep eden bir takım çapulcu, bölücü, paçavra terörist bozuntuları da tarihin çöplüğünde yerlerini almışlardır. Bu meseleye böyle bakmak gerek."

Türkiye’nin, bundan sonrası için barışın güvencesi olarak yoluna devam edeceğine ve terör unsurlarını da kaynağında kurutmayı sürdüreceğine vurgu yapan Mahir Ünal, “PYD'ye terör örgütü diyemeyenlerin, Suriye'de Kahraman Türk Ordusu ile beraber terörle mücadele eden Suriye Milli Ordusundan rahatsız olduklarını belirten Mahir Ünal, “Oradaki terör unsurlarına YPG/PYD'ye karşı en ufak bir rahatsızlıkları yok. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yuvalanmış, bir takım kişiler, buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahildir, milli mesele ile siyasi mesele arasındaki ayrımın henüz farkında değiller. Bu, bir milli meseledir, bizim sınır güvenliğini konuşurken burada siyaset konuşulmaz. Bu, Türkiye'nin milli meselesidir. Türkiye'nin devlet başkanı konuşulurken, siyaset konuşulmaz. Türkiye'nin devlet başkanı Rusya'da, Türkiye'nin sınır güvenliğini müzakere ederken bu ülkenin muhalefet partisi lideri, Meclis kürsüsünde bu ülkenin devlet başkanına hakaret, iftira, yalan dolu ifadeler kullanıyorsa bunun adı siyaset falan değildir” ifadelerini kullandı.

















