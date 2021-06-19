Mahir Ünal, sağlık, ulaşım, altyapı ve spor yatırımlarını inceledi

Ünal, Elbistan başta olmak üzere kuzey ilçelere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti. Mahir Ünal, Elbistan-Malatya yolunun da ihalesinin önümüzdeki yıl yapılmasıyla birlikte ilçenin karayolu bağlantısı yönünden çanak olmaktan kurtulacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elbistan’a geldi. Ünal, Elbistan-Ekinözü kavşağında Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile partililer tarafından karşılandı.

Elbistan’a gelmeden önce Elbistan-Göksun bölünmüş yol çalışmalarını inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın ilk durağı Karaelbistan Mahallesi’nde yapımına devam edilen ileri biyolojik atık su arıtma tesisi oldu. Buradaki incelemenin ardından yine aynı mahalledeki TOKİ konut projesini gezen Mahir Ünal, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Örnek daireyi gezen Mahir Ünal, daha sonra Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne geçti. Yüzde 99 oranında bitirilen proje hakkında da geniş kapsamlı brifing alan Mahir Ünal, Yunus Emre Mahallesi’ndeki 3 bin kişilik Elbistan Spor Salonu’nu gezdi.

Ünal, yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; şöyle konuştu:

“Özellikle kuzey ilçelerimize pozitif ayrımcılık uyguladık. Bu ilçelerimiz geçtiğimiz süre içerisinde ciddi yatırım eksiklikleri vardı. 5 ilçemizin yatırımlarını geçtiğimiz 10 yılda yeniden planladık ve masaya yatırdık. Bu anlamda Elbistan’a hemen girişte 187 milyon liralık bir yatırım olan ileri biyolojik su arıtma tesisinin yüzde 40’ı tamamlanmış durumda. Orayı ziyaret ettik ve yerinde incelemelerde bulunduk. İleri biyolojik su artıma tesisini, CHP’lilerin temel atmama töreninden hatırlayacaksınız. Bugün Haliç’in ve Marmara’nın bu hale gelmesinde etkisi olan temel atmama törenini hatırlayacaksınız. Türkiye’de bizim uzunca bir süreden beri çevreyi korumak ve hem su kaynaklarının korunması hem de atık suyun temizlenmesi anlamında ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri, son dönemde ülkenin çokça gündeminde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız özellikle Marmara denizinde oluşan müsilajı temizlemek için ciddi bir mücadele veriyor. Aslında bu mücadelenin kaynağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan kısa bir süre sonra CHP’nin yaptığı ilk icraat, ileri biyolojik su arıtma tesisi temel atmama töreniydi. Oysa bu o kadar kritik bir konu ki; şuanda Kahramanmaraş’ımızda ikincisini tamamlıyoruz. Elbistan’daki tesisin yüzde 40’ı bugün itibariyle tamamlanmış durumda.

İleri biyolojik su arıtma tesisleri, hem ülkemiz ve dünya için çok önemli. Su kaynaklarımız kirlendiğinde, temizlenmediğinde bu bütün dünyayı etkiliyor. Artık dünyamız küçücük bir küreye dönüşmüş durumda. Dünyanın diğer bölgelerindeki çevresel sorunlar bizi etkiliyor. Bunu iklim değişikliği olarak hissediyoruz. Biz kendi ilimizde bu hassasiyeti en üst seviyede gösteriyoruz. Çevreyi, su kaynaklarını korumak anlamında buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü biz bu dünyayı büyüklerimizden miras almadık. Biz bu dünyayı çocuklarımızdan emanet aldık. Biz çocuklarımıza öyle bir dünya bırakmalıyız ki; onların yaşadığı çevrenin ve su kaynaklarının temiz olması gerekiyor. Bu bilinçle çalışıyoruz ve yıl sonuna kadar bu tesisi bitirmeyi hedefliyoruz.”

Elbistan’ın bundan sonraki oluşacak tüm sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili hazırlıklı olduklarını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Hemen arkasından Karaelbistan’da yapımı devam eden 600 konutluk TOKİ projesini yerinde inceledik. Büyük oranda tamamlanmış durumda. 45 ünitlik Ağız Diş Sağlığı Hastanemiz 49’a kadar çıkabiliyor. Onun incelemelerini yaptık. Yüzde 99’u tamamlanmış durumda. 3 bin kişilik kapalı spor salonumuzun incelemelerini yaptık. Hemen yanımızda Türkiye’nin en iyi bilgi işlem donanımına sahip adliyesi var. Ağız Diş Sağlığı Hastanemizin üzerinde devasa Elbistan Devlet Hastanemiz var. Hamdolsun Kahramanmaraş’ımızda eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısını tamamladık. Milletvekillerimizle il başkanlığımız, teşkilatlarımız ve özellikle büyükşehir belediyemizle beraber bundan sonraki temel ihtiyaçları da karşılamaya hazırlıklıyız. Göksun-Elbistan yolumuzdaki son durumu inceledik. Önümüzdeki yıl da Elbistan-Malatya yolunun ihalesini tamamlayıp; Elbistan’ı bir çanak olmaktan çıkarıp bir geçiş merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.