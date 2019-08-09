Mahir Ünal, Cezayir’deki Kahramanmaraşlı 11 işçi için devreye girdi

Çalışmak için gittikleri Cezayir’de alıkonulan Kahramanmaraşlı işçinin memleketlerine dönüşü için devreye giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sorunu çözüme kavuşturdu. Ünal’ın girişimleri ile işlemleri yapılan işçiler, ülkeye dönüş yolculuğuna başladı.

Kahramanmaraş’ta bir haber sitesinde “Kahramanmaraşlı 11 işçi Cezayir’de alıkonuldu. Türkiye’ye gelmek istiyorlar, ancak gelemiyorlar. 11 İşçi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan yardım bekliyor haberine Mahir Ünal sessiz kalmadı. Hemen Cezayir Büyükelçisi ve şirket yetkilileri ile görüşerek sorunu çözüme kavuşturdu. Kahramanmaraşlı 11 İşçi yola çıktı. Cezayir’de çalışan Kahramanmaraşlı 11 işçi Bayram için Türkiye’deki ailelerinin yanına gelmek istediklerini, çalıştıkları Şirket tarafından 3 aylık maaşlarının ödenmediği ve pasaportlarına şirket yetkilileri tarafından el konulduğu için Kahramanmaraş’a gelemediklerini söyleyerek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan yardım istediler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bu çağrı üzerine hemen harekete geçti. Ünal, Cezayir Büyükelçisi ve İşçilerin çalıştığı şirketin yetkilisi ile görüşerek, derhal işçilerin bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın işçilerin Türkiye’ye gönderilmesi için yaptığı görüşmelerin ardından Kahramanmaraşlı 11 işçinin 3 aylık alacakları ödendi, Uçak biletleri alındı. 11 işçi Türkiye’ye dönüyor. Cezayir’den Türkiye’ye yola çıkan Kahramanmaraşlı 11 işçi “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a çok teşekkür ediyoruz. Bize çifte Bayram yaşattılar. Sayın Mahir Ünal devreye girmeseydi biz gelemeyecektik. Ama şimdi çok mutluyuz. Alacaklarımız ödendi. Uçak biletlerimiz alındı. Yola çıkacağız. Bayram’da Ailelerimize kavuşacağız. Bizlere sahip çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a çok teşekkür ediyoruz” dediler.