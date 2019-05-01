Mahir Başpınar’ın yeni şiir kitabı okuyucusu ile buluştu

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nde makale ve şiirleri yayınlanan yazar-şair Mahir Başpınar, 2.kitabını çıkardı. Daha önceden ‘Talan Oldu Hayaller (Mahirce Şiirler) adlı kitabını yayınlayan Başpınar, ‘Gülüm Bana Gülmüyor ki (Mahirce Şiirler-2)’ adlı kitabını okuyucusunun beğenisine sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne ‘Halk Şairi’ olarak kayıtlı olan aynı zamanda da birçok sanat kuruluşunda üyeliği bulunan Başpınar’ın son kitabında toplamda 128 şiir yer alıyor. Başpınar, kitabında Elbistan’la ilgili şiirler başta olmak üzere ülke ve dünya gündemindeki konulara değinen şiirler de kaleme aldı.

Mahir Başpınar kimdir?

1961 yılında Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde doğan Başpınar, ilk ve ortaokulu mahallesinde lise eğitimini ise Kahramanmaraş’ta tamamladı. Kamu görevinin ardından 2015 yılında emekli olan Başpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır. Elbistan’da ikamet eden Mahir Başpınar’ın, makale ve şiirleri Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nde yayınlanmaktadır. Başpınar’ın, birçok antoloji, dergi ve gazetede de şiirleri yayınlanmıştır.