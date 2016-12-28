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Mahalli Çevre Kurulu, kalorifer ve soba yakma süresine sınırlama getirdi

Kahramanmaraş İl Mahalli Çevre Kurulu, kömür ile ısınan binalarda kalorifer ve soba yakma saatlerine düzenleme getirdi.

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Mahalli Çevre Kurulu, kalorifer ve soba yakma süresine sınırlama getirdi

Kahramanmaraş İl Mahalli Çevre Kurulu, kömür ile ısınan binalarda kalorifer ve soba yakma saatlerine düzenleme getirdi.

Kış aylarında hava kirliliğinin en çok hissedildiği merkezlerin başında gelen Elbistan için hayati önem taşıyan karar uygulamaya konulduğu taktirde, hava kirliliğinde azalma yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kurulun son toplantısında alınan karar doğrultusunda, sıcaklıklar 5 derecenin altına düştüğünde kalorifer ve sobalar, sabah ve akşam olmak üzere en fazla 4’er saat yakılabilecek. Dış ortam sıcaklıklarının 5-10 derece arasında olması durumunda ise yakma saati 3’e düşürülecek.

Kahramanmaraş Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, 2016’nın son toplantısını gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Ömer Adar başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararların birçoğu, kış aylarında hava kirliliği ile boğuşan Elbistan’ı da yakından ilgilendiriyor.

Mahalli Çevre Kurulu, kalorifer kazanlarının yakım saatlerini, küçük sanayi sitelerinde ısınma amacıyla kullanılan yakıtların denetimi, okul, fabrika ve servis araçlarının emisyon yönünden denetimi gibi birçok konuda özellikle kış döneminde yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi ve yerelde etkin hava yönetiminin sağlanması için bir dizi karar aldı.

Kurulun, hava kirliliğinin önüne geçilmesi için aldığı ilk karar, 1 Ekim-31 Mart tarihlerini kapsayan ısınma dönemindeki kazan yakma faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi yönünde. Karara göre, ısınmada kömür ve fuel-oil kullanan binalarda dış ortam sıcaklığının 5-10 °C derece olması durumunda kalorifer ve sobalar, günde yalnız 2 defa toplam 6 saati geçmemek kaydıyla sabah 05.00-08.00 ve akşam da 17.00-20.00 saatleri arasında 3’er saat yakılabilecek. Dış ortam sıcaklığının 5 °C dereceden az olması durumunda kalorifer ve sobalar, günde yalnız 2 defa toplam 8 saati geçmemek kaydıyla sabah 05.00- 09.00 ve akşam da 17.00-21.00 saatleri arasında 4’er saat yakılabilecek.

Kurul ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kömür ve fuel-oil kullanan binaların denetimlerinin sıklaştırılmasını kararlaştırırken ısınma dönemi içerisinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplu taşımanın özendirilmesine yönelik çalışma yapılmasını da talep etti. Okul, fabrika, sanayi tesisleri ve servis araçlarının yakıt ve egzoz emisyon yönünden sürekli denetimlerinin sağlanmasını da karara bağlayan Mahalli Çevre Kurulu, yaş sınırı düzenlemesi yapılması yönünde de karar aldı. Kurulun aldığı karara göre izinsiz yakıtlar ve özellikle de halk arasında 10 numara yağ olarak adlandırılan yakıtları kullanan ve söz konusu yakıtları satanlara yönelik denetimler arttırılacak. Özellikle de küçük sanayi sitelerinde ısınma amacıyla kullanılan yakıtlarının denetlenmesi, atık yağ, atık yağ ile kullanılmış üstüpü gibi kirletici vasfı yüksek maddelerin yakıt olarak kullanılmasının önüne geçilecek.

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