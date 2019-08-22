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Mahallelerine taziye evi yaptırdılar

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde hayırsever vatandaşların desteği ile yaptırılan taziye evlerinin açılışı için tören düzenlendi.

Mahallelerine taziye evi yaptırdılar
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Almanya’da yaşayan Adnan Tekin ile bir süre önce vefat eden Mehmet Horuz’un eşi Nevruz ve çocukları Hacı ile Metin Horuz tarafından, İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığı ile İğde Mahallesi’ne iki ayrı taziye evi yaptırıldı. Tamamen İğdeli hayırseverlerin finansmanı ile yaptırılan taziye evlerinin açılışı için düzenlenen törene Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Çeribaş, AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, İğde Mahalle Muhtarı Hüseyin Günay, İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat, daire amirleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak bir süre önce vefat eden Mehmet Horuz adına, eşi Nevruz ve çocukları Hacı ile Metin Horuz tarafından yaptırılan taziye evi bölümünün açılışı yapıldı. Daha sonra da gurbetçi Adnan Tekin’in yaptırdığı bölümün açılışı gerçekleştirildi. Her iki bölümün de kurdelesi, dualar eşliğinde kesildi.

Açılış töreni sonrasında değerlendirme yapan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, hayırseverlere ve davetlilere teşekkür etti. Mahallelerinin eksiklerini, tamamlamak için hayırsever İğdelilerle birlikte çaba gösterdiklerini belirten Marangoz, bugüne kadar dernek olarak bu yönde birçok hizmetin mahalle halkına sunulduğunu kaydetti.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, dayanışma ve birliğin önemine vurgu yaparak, taziye evlerinin yapılmasında katkı sunanlara teşekkür etti.








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HÜSEYİN ÖNAT 1 gün önce

Allah razı olsun. Emeği geçen herkesten. Kesesine bereket versin inşAllah.

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İhsan yıldız 15 saat önce

Rabbim hayırlı eylesin, mekanı yaptıranlardan Rabbim razı olsun.

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