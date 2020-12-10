Mahallelerine mobese sistemi kurdular

Elbistan’ın kırsal mahallelerinden olan Özcanlı’da 4 kameradan oluşan mobese sistemi kuruldu. Mahalle muhtarı Hayri Cimikoğlu’nun önderliğini yaptığı proje 50 bin TL’ye mal oldu. Gece ve gündüz yüksek kalitede görüntü imkanı sunan sistemde mahallenin çevresini 360 derece tarama yapma özelliği de bulunuyor.

Özcanlı Mahalle muhtarı Hayri Cimikoğlu, daha önceden yaşanan hırsızlık olaylarına karşı güvenliği arttırmak ve caydırıcılık sağlaması için mobese sistemi kurduklarını söyledi. 50 bin TL’ye mal olan sistemin bütçesini, mahalle halkı ve yurtdışında yaşayan hemşerilerinin imece usulü ile karşıladığını belirten Cimikoğlu, ilçe genelinde bu kadara kapsamlı bir sistemi kuran ilk mahallelerden biri olduklarını bildirdi.

Cimikoğlu, “Mahallemizde hırsızlık olayları oluyordu. Güvence açısından bunu kurmaya karar verdik. Bu güzel bir şey. Dışarıdaki hemşerilerimizle birlikte imece usulüyle kurduk. Sistemde 4 kamera var. Bu kameralardan 2’si 360 derece tarama yapıyor. Mahallemizin giriş ve çıkışı ile çevresini 24 saat bu kameralardan izleyebiliyoruz. Kurduğumuz bu sistemde gece ve gündüz yüksek kalitede görüntü alarak giriş-çıkış yapan araçların plakalarına kadar tespit yapabiliyoruz. Bu sayede de köye kim geliyor, kim gidiyor, daha iyi takip ediyoruz. Şimdi köyümüz daha güvenilir” dedi.

Mahalleye gerçekleştirdiği ziyarette sistem hakkında bilgi alan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, örnek bir çalışmaya imza atan mahalle sakinlerini kutladı.

Bu tür sistemlerin tüm kırsal mahallelerde yaygınlaşması gerektiğini anlatan Başkan Gürbüz, “Çok güzel bir sistem kurulmuş. Birçok belediyemizde bile gerekliliği anlaşılamamış mobese sistemini Özcanlı ve Gümüşdöven mahallelerimiz aktif olarak kullanılmaktadır. Covid dahil hiçbir zararlı unsura geçit vermeyen muhtarımızı tebrik ederim” şeklinde konuştu.





