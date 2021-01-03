Mahallelerindeki internet sorununu dile getirdiler

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesi ise, İğde Mahallesi’ndeki internet altyapı eksikliği ve yaşanan sorunlar oldu.

Dernek sözcüsü Yahya Marangoz, özellikle uzaktan eğitim nedeniyle internet ihtiyacının arttığını belirterek, öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti Vali Coşkun’a anlattı.

Marangoz, “Taşımalı eğitimle birlikte mahallemizde 400’den fazla öğrencimiz var. Pandemi nedeniyle çocuklarımız, eğitimlerine evden devam ediyor. Uzaktan eğitimde de en büyük ihtiyaç. Ancak mahallemizin internet altyapısı sorunu çocuklarımızı mağdur ediyor. Mahallemizin yüzde 75’inde internet yok. Çocuklar, ders çalışacak, EBA’dan derslerini takip edecek ama çoğu evde internet bulunmuyor. Aileler, cep telefonu ile bu sorunu çözmeye çalışıyor ancak birden fazla öğrenci olan evlerde bu da ayrı bir sıkıntı doğuruyor. Öğrencilerimizin kolaylıkla EBA’ya girebilmeleri ve derslerini takip edebilmeleri için mahallemizdeki internet altyapı sorununun çözülmesi, çocuklarımızın geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Bu sorunun çözümü noktasında yaşadığımız zorlukları Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun’a ilettik. Sayın Valimiz de bu konu üzerinde hassasiyetle durduklarını ve il genelinde internet erişimiyle ilgili çalışmaların takipçisi olduğunu dile getirdi.

İnşallah, Sayın Valimizin de desteği ile bu sorunumuzun en kısa sürede çözülmesini diliyoruz. Bizler misafir eden ve derdimize kulak veren Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





