Mahalleleri için dernek kurdular

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’ndeki vatandaşlar, dar gelirli ailelere ve öğrencilere destek olmak, eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bir araya gelerek, İğde Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim Kültür Derneği’ni kurdu.

Mahallede yaşayan sosyal medya habercisi Yahya Marangoz’un öncülüğünde başlayan bu girişim sonucunda kurulan İğde Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim Kültür Derneği, ilk genel kurulunu geçtiğimiz günlerde yaptı. Genel kurul sonrasında geçici başkanlığa Salim Çam seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Üzeyir Küçük, Hasan Karpınar, Salih Horuz, Abdülkadir Saygın, Ali Alpay, Yahya Marangoz, Hüseyin Günay ve Hüseyin Pamuk’tan oluştu.

Derneğin kuruluş amacı hakkında değerlendirme yapan geçici başkan Salim Çam, “İğdeliler olarak bir araya gelmekten dolayı son derece memnunuz. Bu derneğin kurulmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde üye çalışmalarımız başlayacak. 500-600 üye sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Derneğimiz birlik beraberliğimizi güçlendirecek, dostluğumuzu unutturmayacak. İğde Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim Kültür Derneği olarak, mahallemizde ilk etapta bir kütüphane kuracağız. Mahallemizde yaşayan dar gelirli ailelerimize yardım yapacağız. Yine aynı şekilde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize kıyafet, kırtasiye gibi yardımlarda bulunacağız. Öğrencilerimize burs vereceğiz” dedi.