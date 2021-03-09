Mahalledeki kadınların meslek sahibi olması için harekete geçtiler

İğde Mahallesi’nde geçen yıllarda faaliyet gösteren ve mahalledeki kadınlardan büyük ilgi gören dikiş-nakış kursu yeniden açılıyor. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanşma Derneği Başkanı Mehmet Önat ile Basın Sözcüsü Yahya Marangoz, pandemi nedeniyle eğitimlere ara verilse de salgının ilk günlerinde maske üretmek için gönüllü olan kadınların talebi doğrultusunda kursun yeniden açılması için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Serhat Karahan’la görüştü. Görüşme sonrasında kursun 24 Mart’ta açılması yönünde fikir birliğine vardıklarını belirten derneğin basın sözcüsü Yahya Marangoz, “Mahallemizdeki kadınlarımız, bu kursla hem meslek sahibi olacak hem de evlerinin ekonomisine katkı sunacak” dedi.

Mahalle muhtarı Hüseyin Günay’la bu konuda istişare ettiklerini ve kadınlardan bu yönde yoğun talep aldıklarını ifade eden Marangoz, “Halk Eğitimi Merkezimizin müdürü Sayın Serhat Karahan’la mahallemizde bulunan dikiş-nakış kursunun yeniden açılması noktasında görüştük. Görüşme sonunda kursun 24 Mart’ta açılmasını planlıyoruz. Kursumuzla ilgili tüm altyapımız zaten mevcut. Daha önceden bu kursa katılan kadınlar, çok memnundu. Şimdi de eğitimlere kaldığı yerden devam edilecek. Mahallemiz kadınları için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Buraya gelen kadınlar, el emeği ile aile bütçesine destek olmak için meslek öğreniyor. Bir sanat sahibi oluyor” şeklinde konuştu.

Kursların sadece dikiş-nakışla sınırlı kalmayacağını anlatan basın sözcüsü Yahya Marangoz, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Sayın Serhat Karahan’a bizlere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde başka meslek kurslarını mahallemizde açmak istiyoruz. Mahallemizdeki kadınlardan talep gelmesi durumunda bu konuda da girişimler olacak” ifadelerini kullandı.