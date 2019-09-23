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Mahalle sakinlerinden baz istasyonuna karşı dilekçe

Elbistan’a bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, bir GSM firması tarafından kurulum çalışması devam eden baz istasyonunun mahalle dışına alınması gerekçesi ile imza topladı.

Mahalle sakinlerinden baz istasyonuna karşı dilekçe
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Yeşilyurt Mahallesi’nde Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu’nun bulunduğu bölgeye bir GSM firması tarafından baz istasyonu kurulum çalışması başlatıldı. Mevcut baz istasyonuna da 150 metre mesafede kurulacak baz istasyonun insan sağlığı açısından zararlı olduğunu belirten mahalle sakinleri, istasyonun mahalle dışına çıkarılması amacıyla imza topladı.

Topladıkları imzaların ekli olduğu dilekçeyi Elbistan Kaymakamlığı’na ulaştırdıklarını belirten Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, Mahallemizin muhtelif yerlerinde aktif olarak bulunan baz istasyonlarından rahatsızız” dedi.

Teknolojiye karşı olmadıklarını ancak, insan sağlığının da düşünülmesi gerektiğinin önemine değinen Kıyan, “Sayısı yeterince fazla olan baz istasyonlarına bir yenisinin daha ekleneceğini öğrendik. GSM firması, Pınarbaşı mesire alanına yakın bir noktada yeni bir baz istasyonu kurulumuna başladı. Söz konusu mevkii, okula 200 metre mesafede bulunuyor. Aynı zamanda evlere 3 metre gibi bir mesafede yer alması, mahalle sakinlerini psikolojik olarak tedirgin etmektedir. Biz, bu tip çalışmalara karşı değiliz. Ancak yoğunluklu yaşam alanlarında kurulmasına karşıyız. Bu tip çalışmaların daha sakin ve mahalle dışında olması insan sağlığı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Baz istasyonlarının, bulunduğu yakın bölgelerde radyasyon oranını arttırdığı ve bunun da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Biz, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarlığı olarak, mahallemizdeki halkımızın ve özellikle de geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim yuvasının hemen yanı başında kurulacak olan baz istasyonunun, mahalle dışına alınmasını istiyoruz.

Bu talebimizi, mahalle sakinlerimizin imzalarının olduğu dilekçe ile ilçe kaymakamlığımıza ilettik. Sayın Kaymakamımız Özkan Demir’in, bu konudaki olumlu yaklaşımı, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu bağlamda, başta sivil toplum kuruluşları ve kurum ve kuruluşların aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Bu önemli konunun çözüme kavuşturulmasında bizlere destek olmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 


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