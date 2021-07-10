Mahalle sakinleri Eldelek Caddesi’ne hız kesici kasis istiyor

Caddede sıklıkla kaza meydana geldiğini belirten vatandaşlar, özellikle çocuklar olmak üzere yayaların tehlike yaşadığını dile getiriyorlar.

Sanayi sitesinin hemen yanı başında olması nedeniyle araç trafiğinin oldukça fazla olduğunu hatırlatan vatandaşlar, “Bu yol, ilçemizin en geniş arterlerinden biri. Sanayi sitesi de hemen yanında. O yüzden çok sayıda araç bu caddeyi kullanıyor. Bu yolun hız limiti saatte 50 km olmasına rağmen bu kurala uymayan sürücüler kazalara davetiye çıkarıyor. Geçenlerde ölümlü bir kaza yaşandı. Sıklıkla da maddi hasarlı ya da yaralamalı kazalara şahit oluyoruz. Çocuklarımızı dışarıya çıkarmaya korkar olduk. Bu yoldaki araçların hızının düşürülmesi için kasise ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda yetkili mercilere dilekçe ile başvurduk. Ancak henüz bir ilerleme kaydedilmedi. Başka kaza yaşanmasın ve ölümler olmasın istiyoruz” diye konuştular.