Mahalle muhtarı kansere yenildi

2019 yerel seçimlerinde Elmalı Mahalle muhtarlığına seçilen 58 yaşındaki İlyas Yıldırım, yaklaşık 6 ay önce rahatsızlandı. Yıldırım’a kanser teşhisi konduktan sonra tedavisine başlandı. Yıldırım, Elbistan’dan sonra tedavi için 3 ay önce Mersin’e gitti. Tedavisine burada devam edilen mahalle muhtarı İlyas Yıldırım, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldırım’ın cenazesinin Mersin’den karayolu ile Elbistan’a getirilerek mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.