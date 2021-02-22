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Mahalle muhtarı kansere yenildi

Elbistan’a bağlı Elmalı Mahallesi’nin muhtarı İlyas Yıldırım, 6 ay önce yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Mahalle muhtarı kansere yenildi
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2019 yerel seçimlerinde Elmalı Mahalle muhtarlığına seçilen 58 yaşındaki İlyas Yıldırım, yaklaşık 6 ay önce rahatsızlandı. Yıldırım’a kanser teşhisi konduktan sonra tedavisine başlandı. Yıldırım, Elbistan’dan sonra tedavi için 3 ay önce Mersin’e gitti. Tedavisine burada devam edilen mahalle muhtarı İlyas Yıldırım, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldırım’ın cenazesinin Mersin’den karayolu ile Elbistan’a getirilerek mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

 


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Mahalle Muhtarı Kansere Yenildi