Mahalle Denetim Ekipleri sahaya inecek

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge kapsamında, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sahada etkin uygulanması için "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulması kararlaştırıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla mevcut tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Bu doğrultuda, Elbistan’da Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin, belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanacak. Mahalle Denetim Ekipleri’nde ise, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, yerel yönetim temsilcileri ve kolluk kuvvetleri gibi çeşitli unsulardan oluşacak.

Vakaların seyrine göre, gerektiğinde STK'lar ve apartman yöneticileri gibi vatandaşlardan da takviye yapılacak Mahalle Denetim Ekipleri, kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacak.