Maganda kurşunu evin odasına girdi

Olay, Hacı Esat Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Yunus Emre Mahallesi’nden şehir merkezine ilerleyen bir otomobildeki kişi ya da kişilerce havaya rastgele ateş açıldı. Peş peşe tetiğe basan magandanın silahından çıkan mermilerden biri, yol kenarındaki apartmanın 6.katında bulunan S.B.’ye ait dairenin camını kırıp odaya girdi. Olay sırasında salonda bulunan aile fertleri, cam kırılma sesinin geldiği odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, evde ve cadde üzerinde uzun süre inceleme yaptı.

Cadde üzerindeki işyerlerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyen polis, insanların hayatını hiçe sayan magandanın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.





