Maden şehitleri dualarla anıldı

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılandığı Çöllolar Kömür İşletmesi’nde 6 ve 10 Şubat 2011’de meydana gelen ve 11 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan dev heyelanın yıldönümü dolayısıyla, göçük alanında mevlit okutuldu.

Park Teknik Elektrik A.Ş. tarafından işletilen ve Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılandığı Çöllolar Kömür İşletmesi’nde 6 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde iki kez göçük yaşandı. 6 Şubat 2011’deki ilk göçükte Yaşar Alkaya isimli işçi hayatını kaybederken 4 gün sonra yaşanan ve literatüre dünya felaketi olarak geçen ikinci göçükte 10 işçi, yaklaşık 50 milyon ton toprağın altında kaldı. Uzun süren aramalara rağmen toprak altında kalan 10 işçiden sadece dozer operatörü Ruşen Demir’in cenazesi çıkarılabildi. Jeoloji Mühendisi Halil Tatlı, Maden Mühendisi Nail Yılmaz, işçiler Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Adnan Demir, Tuğran Gökhan ve Aydoğan Polat’ın cenazeleri ise toprak altından çıkarılamadı.

Göçüklerle ilgili açılan dava ise, 6. yıldönümünden kısa bir süre önce sonuçlandı. 22. duruşmanın sonunda verilen kararda mahkeme heyeti, EÜAŞ’ta görevli sanıkların beratına karar verirken, sahanın işletmecisi Park Teknik A.Ş.’de görevli 4 kişi hakkında 5 yıl hapis cezası istedi. Haklarında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan haklarında dava açılan söz konusu sanıkların ceazası1/6 oranında indirilerek 4 yıl 2 aya çevrildi. Bu ceza da adli para cezasına çevrilerek sanıklar Refik Güray Eken, Şeref Göksu, Yakup Kaygusuz ve Yusuf Aydın’ın 91 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti ayrıca, göçükte asli kusurlu olarak görülen Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) üst düzey yöneticileri için de suç duyurusunda bulunmayı talep etti.

Göçüğün 6. yıldönümünde toprak altında kalan işçiler için mevlit okutuldu. Programa işçi yakınlarının yanı sıra Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Erol, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Hasan Akdemir, Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi Müdürü Atilla Dalbudak, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şirket yetkilileri ve işçiler katıldı. Okunan mevlidin ardından toprak altında kalan işçiler için dualar edildi.

Mevlit programı sonrasında bir değerlendirme yapan Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, göçük altında hayatını kaybeden maden işçilerinin acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu kaydetti.

Göçük davasının sonuçlanmasına ilişkin olarak konuşan Başkan Bölükbaşı, “Yasal süreç tamamlandı. Verilen cezalar için bir şey diyemeyiz. Verilen karara saygı duymak zorundayız. 9 tane insanımız toprak altında duruyor ve bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamı biliyor. Bu olay, Türkiye’nin başka bir yerinde olsaydı buna müsaade etmezlerdi. Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanların yüreğini soğutacak bir durum değil. Bizlerin ve vatandaşların yapacağı bir şey yok. İnşallah bundan sonra böyle facialar yaşamayız. Başta Çöllolar’daki şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyoruz” dedi.

Çöllolar kömür ocağında üretimin yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler olduğunun da bilgisini veren Başkan Bölükbaşı, Çöllolar Kömür İşletmesi’nin yeniden açılması için 6 yıldır mücadele ediyoruz. Bugün burası açık olsaydı mevlit programı da canlı olurdu. Buradan en kötü ihtimalle 800-1000 kişi ekmek yerdi. Bu insanlar acıyı bu kadar buruk yaşamazdı. İnşallah önümüzdeki günlerde buranın açılacağını düşünüyoruz. EÜAŞ Genel Müdürümüz Nevzat Şatıroğlu ile de bölgeyi ziyaretinde bu konuyu görüştük. Biz, bu işçilerimizi unutmayacağız. Hatırlarını canlı tutacağız. Buraya her geldiğimizde göçük alanına bakıyorum. Acaba görebilir miyiz? Acaba dışarıdalar mı diye bakıyoruz. Kayıp çok kötü bir şeydir. İnsanların cenazesini verirsin rahatlar. Cenazesini alamazsa 6 değil 60 yıl da geçse bekler” ifadelerini kullandı.