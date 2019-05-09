banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Maden sahasından elektrik kablosu çalarken yakalandılar

Ekinözü ilçesine bağlı Çiftlikkale Mahallesi’ndeki faaliyeti durdurulan demir madeninden elektrik kablosu çalmaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Maden sahasından elektrik kablosu çalarken yakalandılar
 

Ekinözü ilçesine bağlı Çiftlikkale Mahallesi’ndeki faaliyeti durdurulan demir madeninden elektrik kablosu çalmaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, ilçeye bağlı Çiftlikkale Mahallesi’ndeki rutin devriyeleri esnasında faaliyeti durdurulan demir madeni sahasında 2 şüpheli şahsı fark etti. A.Y. ve T.B. isimli 2 şahsın GBT sorgusunu yapan jandarma görevlileri, maden sahasında yaptıkları aramada kesilmiş ve götürülmek üzere hazırlanmış 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu buldu. Şahıslardan 16 yaşındaki A.Y.’nin üzerinde fotoğrafları aynı olan iki farklı kimlik belgesi ele geçirildi. A.Y. ile 19 yaşındaki T.B., gözaltına alındı. Elektrik kablolarını götürüp satmak için bölgeye geldiklerini beyan eden şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Şüphelilerin, buradaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cuma 2 hafta önce

Milletin parasının ortağısınız utanmaz arlanmazlar.deliganlı adamsiz gedinde çalışın emeginizle.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ysmn 2 hafta önce

Birde isimlerini yazsaniz iyi olcak sadece bas harfleri ney oluyo yani utansinlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
cebrail 1 hafta önce @Ysmn

100 metre kaplo icinmi ülkeyi satip yediler kimse sesini cikarmiyor

Beğenmedim! (0)

banner129

banner119