Maden sahasından elektrik kablosu çalarken yakalandılar

Ekinözü ilçesine bağlı Çiftlikkale Mahallesi’ndeki faaliyeti durdurulan demir madeninden elektrik kablosu çalmaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, ilçeye bağlı Çiftlikkale Mahallesi’ndeki rutin devriyeleri esnasında faaliyeti durdurulan demir madeni sahasında 2 şüpheli şahsı fark etti. A.Y. ve T.B. isimli 2 şahsın GBT sorgusunu yapan jandarma görevlileri, maden sahasında yaptıkları aramada kesilmiş ve götürülmek üzere hazırlanmış 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu buldu. Şahıslardan 16 yaşındaki A.Y.’nin üzerinde fotoğrafları aynı olan iki farklı kimlik belgesi ele geçirildi. A.Y. ile 19 yaşındaki T.B., gözaltına alındı. Elektrik kablolarını götürüp satmak için bölgeye geldiklerini beyan eden şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Şüphelilerin, buradaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi.



