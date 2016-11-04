Maden-İş’ten vekillere ‘işçi alımı’ raporu

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Kahramanmaraş Milletvekillerini TBMM’de ziyaret ederek Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’ne işçi alınmasıyla ilgili taleplerini sundu.

Maden-İş Sendikası, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde her geçen gün artan işçi açığının kapanması için harekete geçti. Maden-İş Sendikası, işçi alımı başta olmak üzere işletmenin sorunlarının ve çözüm önerilerinin dile getirildiği bir rapor ile birlikte Kahramanmaraş Milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlere Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı katıldı.

Akçul ve Bölükbaşı, 64. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İlker Çitil ile İmran Kılıç ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor’la görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretler sonrasında bir değerlendirme yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul, norm kadroya göre 2 bin 400 işçi, 600 idari personelin bulunması gereken Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’nde işçi sayısının kritik seviyede düştüğünü söyledi.

AEL Kömür İşletmesi’nin bölgede kurulu bulunan Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacını karşıladığını hatırlatan Genel Başkan Akçul, “AEL Kömür İşletmesi, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne kömür üretimi için kuruldu. Ancak 2011 yılında yaşanan göçükten sonra B Termik Santrali’nin de kömürü bu işletmemizden veriliyor. Her iki santralin de yükünü omuzlayan AEL’de işçi sayısının artması gerekirken yeterli alım olmaması ve emeklilik ile tayinler nedeniyle bu sayı sürekli düşmektedir. İşçi sayısı 1000’in altına düşmüştür. Bu da Türkiye’nin en büyük termik santralleri arasında ön sıralarda gelen A ve B Termik Santrallerini besleyen AEL’de işletme verimliliğini ve sürekliliğini olumsuz etkilemektedir” dedi.

İşletmede acilen 600 kişinin istihdam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, şunları söyledi:

“Burada önemli olan işletmenin geleceği. Gelinen noktada hem santrallerin hem de işletmemizin geleceğini düşünerek ülkemizin de enerji ihtiyacını karşılamada büyük önem arz eden bu tesislere acilen işçi alımı yapılmalı. Sadece AEL Kömür İşletmesi’nde 600 işçiye ihtiyaç var. Bu sayı, yükü artan AEL’in verimli ve sorunsuz bir şekilde kömür üretmesi için elzem bir rakam. 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına göre çalışan bir işletmede personel sayısı 2 bin 400 olması gerekirken 3’te 1’ine yakın bir rakam kalmış. Devletimizin stratejik önemi büyük olan bu tesislerimizin sürekliliğini sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da ancak işçi alımı ile olabilir. Bu noktada karşımıza çıkan en büyük engellerden birisi de özelleştirme. Kamuoyunun da malumu olduğu üzere bir özelleştirme ve devir süreci var. Bu sürecin de etkisi ile işletmeye kamu işçisi alımı yapılmıyor. Maden-İş Sendikası olarak işletmenin personel eksiğinden dolayı daha büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasını istemiyoruz.

Başta işçi alımı taleplerimizi ve işletmemizdeki diğer sorunları içeren bir dosya hazırladık. Taleplerimizi gerekçeleriyle birlikte detaylı bir şekilde sıraladık. Bu dosyamızı, bölge milletvekillerimizi TBMM’de ziyaret ederek bölge milletvekillerimize sunduk. Görüştüğümüz milletvekillerimiz de bu konunun takipçisi olacaklarını belirttiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede hayırlı bir sonuç alırız.”

Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ise, “Son yıllarda kadrolu personel sayımızda emeklilik, nakil, istifa, ölüm gibi nedenlerden dolayı hızlı bir şekilde azalma meydana gelmiş olup, bu durum İşletme Müdürlüğümüzün üretim faaliyetlerini de son derece olumsuz yönden etkilemektedir. Özellikle üretimi doğrudan etkileyen çeşitli unvanlardaki personel sayısının azalması nedeniyle ana maden makinelerinde uzun sureli duruşlar yaşanmakta, bant yollarında gerekli kaydırma ve bakım işleri zamanında yapılmadığı gibi, santrallerimizin çalışma emniyeti de risk altına girmektedir. AEL İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulu Jeoloji Şube Müdürlüğü işletme sahasındaki görevlerine ilave olarak B sahası, E sahası ve havzaya bağlı yürütülen susuzlaştırma projelerinin sahada uygulanması için de görevlendirilmiştir. Rutin çalışmalara ek olarak bu işlerin de sağlıklı yürütülmesi için ilave teknik ve kadrolu personele ihtiyacımız var. Biz, sendika olarak bu konuda üzerimize düşeni yaparak bir dosya halinde siyasilerimize taleplerimizi sunduk. İnşallah işletmemiz ve bölgemiz için güzel sonuçlar alırız” şeklinde konuştu.



