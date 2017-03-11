Maden-İş’te toplu sözleşme görüşmeleri başladı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Elbistan Şubesi ile Kamu-İş arasında toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’nde başlayan görüşmeler hakkında bilgi veren Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, AEL işçisini memnun edecek bir sonuca ulaşabilmek için mücadele ettiklerini ifade ederek, görüşmeler kapsamında eksik maaş alan işçilerin mağduriyetini de gidermeyi amaçladıklarını söyledi.

Toplu iş sözleşmesi için Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) yönetimi ile masaya oturan Maden-İş Sendikası yönetimi, 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayan dönem için maaş ve sosyal haklardaki artışları görüşmeye başladılar.



Yaklaşık 900 işçiyi kapsayan toplu sözleşme öncesinde sendika üyesi işçileri çalıştıkları birimlerde ziyaret ederek, taleplerini dinleyen Maden-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetimi, işletme yönetimi ile masaya oturarak, pazarlıklara başladı.

Maden işçisinin zor bir görevi yerine getirdiğini anlatan Başkan Bölükbaşı, işçinin hakkını korumak ve en yüksek oranda artış sağlamak için çaba harcadıklarını kaydetti. Maden işçisinin enflasyona yenilmemesi ve sosyal haklarında artış sağlanabilmesi için hazırlık yaparak toplu iş sözleşmesine oturduklarını belirten Bölükbaşı, masadan iyi bir sonuç ile kalkmayı umut ettiklerini söyledi.

AEL İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan ve diğer işçilere oranla daha az maaş alan işçiler için bir önceki toplu sözleşmede yüzde 11 oranında iyileştirme sağladıklarını ifade eden Başkan Bölükbaşı, bu işçilerin mağduriyetini tamamen ortadan kaldırma amacında olduklarını dile getirdi.

Yaptıkları görüşmelerin ardından, işletmede görev yapan işçilerin beklentilerine cevap verecek nitelikte bir toplu sözleşme olması için çaba gösterdiklerinin altını çizen Başkan Bölükbaşı, “Göreve geldiğimiz günden beri söylediğimiz gibi önceliğimiz işçinin haklarını korumak. İşçilerimizin haklarını en iyi şekilde alabilmek için çalışacağız ve sonunda da bunu sağlayarak işçilerimizi memnun edeceğiz inşallah” diye konuştu.