Maden-İş Sendikası’ndan anlamlı birliktelik

Maden-İş Sendikası Elbistan Şubesi, Engelliler Haftası nedeniyle Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan engelli işçi ve personellerle bir araya geldi.

Gölpınar Alabalık Tesisleri’nde düzenlenen yemekli programa; AEL İşletmesi'nde görev yapan engelli çalışanlar katılırken, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve şube yönetim kurulu üyeleri, birlik ve beraberlik örneği sergilediler.

Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"7 gün 24 saat ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla hizmetinizdeyiz. Her türlü sorununuz, sıkıntınız bizim sıkıntımızdır. Sadece engelliler gününde değil, yılın her günü yanınızdayız. Kimse ne zaman nerede ne halde olacağını bilemez. Hepimiz her an sizin durumunuzda olabiliriz. Kimsenin yarına garantisi yok. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu yüzden sizin sorununuz bizim sorunumuzdur. Bizler sendika olarak engelli arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Bugün yayınınızdayız, yarında ve bundan sonra da her zaman yanınızda olacağız. Gerek işyerimizde, gerekse herhangi bir yerde 24 saat sizlerin hizmetindeyiz. Sizlerin sorunlarının çözümü noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstermek amacındayız. Bizler biliyoruz ki, engelli arkadaşlarımız çok zekiler ve bunu da işyerindeki çalışmalarında görüyoruz.”