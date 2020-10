Maden Holding, C Santrali’ni de bünyesine alacak

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre Türkiye Varlık Fonu (TVF) üç yıllık dönemde milli ekonominin güçlenmesinde önemli rol üstlenecek. TVF, petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretme alanlarında özel sektör ve yabancı doğrudan yatırımcı işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak. Fon'un yol haritasında şirketlerin değerini artırmak, stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, yurt dışı stratejisine destek için şirketleri destekleyen yatırımlar yapmak, finansal piyasadaki iyileşmeyi desteklemek bulunuyor. TVF, 20'ye yakın kıymetli madenin çıkarılması ve işlenmesinde de rol üstlenecek. Maden Holding, tüm madencilik faaliyetleriyle (altın, kömür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit gibi madenlerin çıkarılması ve işlenmesi) ilgili şirketlerin tek çatı altında toplanmasını sağlayacak.

Fon'un cari açığı düşürmeye yönelik en önemli projelerinden biri, bölgeyi yakından ilgilendiren termik santral yatırımı olarak göze çarpıyor. Afşin-Elbistan C segmentini aktive etmek için fiili olarak çalışan, TVF, bu yatırım için 6 firma ile görüşme yapıyor. Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi ve Tanır Mahallesi sınırları içerisinde kurulacak C Santrali, her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak. Toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanını içeren projenin, yaklaşık 17 milyar 300 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülüyor. EÜAŞ’a ait olan 1954 ruhsat numaralı maden işletme ruhsatlı sahada yer alan ve yaklaşık 1 milyar 459 bin ton kömür kaynağı bulunan C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor.