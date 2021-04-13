Madde madde kısmi kapanma tedbirleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka ve ölü sayılarının artması nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma sürecine geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi kısıtlama saatlerinin 21.00'den 19.00'a çekildiğini ve yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanların bayram sonuna kadar faaliyetlerine ara verildiğini söyledi. Yeni tedbirler 14 Nisan Çarşamba günü uygulanmaya başlanacak.

İşte 10 maddeden oluşan yeni tedbirler:

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.

Kafe, kıraathane, çay bahçesi ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.