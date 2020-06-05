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Lokantalarla ilgili yeni kararlar alındı

Normalleşme takvimi çerçevesinde 1 Haziran itibariyle açılan lokanta ve restoranların çalışma saatleri ve hizmetlerine yönelik yeni düzenleme yapıldı.

Lokantalarla ilgili yeni kararlar alındı
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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplantı. Toplantı sonucunda, koronavirüs (Kovid­19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda; Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 02.06.2020 tarih ve 49 sayılı Kararı ile lokanta ve restoranların faaliyetlerini 22.00’ye kadar sürdürebilecekleri, ayrıca yeme/içme hizmeti veren işletmelerin müşteri almamak kaydıyla saat 22.00’den sonra ertesi güne hazırlık, temizlik, paket servis hizmeti verebilecekleri hatırlatıldı. Ancak bazı işletmelerin faaliyet niteliği gereği gece boyunca hizmetlerini sürdürmeleri gerektiğine ilişkin değerlendirmeler sonucunda; lokanta ve restoranların 22.00 saati itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini sonlandırmaları esas olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların faaliyetlerini 24.00’e kadar sürdürebilmelerine karar verildi.

 


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Lokantalarla Ilgili Yeni Kararlar Alındı
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