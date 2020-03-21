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Lokantalara da koronavirüs tedbiri geldi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeyle bu geceden itibaren tüm lokanta, restoran ve pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor. Lokantalar sadece paket servis ve gel-al benzeri şekilde hizmet verecek

Lokantalara da koronavirüs tedbiri geldi
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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeyle bu geceden itibaren tüm lokanta, restoran ve pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor. Lokantalar sadece paket servis ve gel-al benzeri şekilde hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı’nın lokantalar ve pastane gibi işyerleri için yayımladığı genelgede, ““Bakanlığımızın illere gönderdiği genelge kapsamında; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak” denildi.


Yerel Manşetler
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