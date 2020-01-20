Linyit kömürü, nano teknolojik ürünlere dönüşüyor

Linyit kömürünün bir takım işlemlerden geçirilmesi sonucu elde edilen nano yapılı malzemeler, elektronik cihazların üretilmesinde, güneş panellerinde, yüksek enerjiye sahip bataryaların üretiminde ve kir tutmayan cam başta olmak üzere sayısız alanda kullanılabilecek.

Türkiye’nin en büyük rezervini barındıran Afşin-Elbistan bölgesindeki linyit kömürünün, sadece elektrik üretimi için değil ülkemize katma değer sağlayacak birçok nano teknolojik ürüne dönüşebileceği fikrinden yola çıkan Makine Yüksek Mühendisi Muhammed Cuma Öztunç, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Karteri’nin akademik danışmanlığında bilimsel bir çalışmaya imza attı. Öztunç, bilimsel çalışmasında Afşin-Elbistan bölgesinde bulunan linyit kömürünün, belirli aşamalardan geçirilmesiyle nano yapılı malzemelerin üretilmesinde kullanılabileceğini gösterdiklerini söyledi.

Dünyada artık klasik üretimler yerine katma değeri yüksek bilginin teknolojiye dönüştürüldüğü yeni ürünlerin gelişmiş ülkeler tarafından ortaya konulduğuna dikkati çeken Makine Yüksek Mühendisi Muhammed Cuma Öztunç, linyit kömürünün de bu konuda sınırsız bir kaynak olduğuna vurgu yaptı.

Linyit kömüründen üretilecek nano malzemelerin maliyetinin de çok düşük olacağına işaret eden Öztunç, “Bölgemizde bulunan linyit madeninin termik santrallerde yakılarak elektrik üretilmesinde kullanılması dışında yapısının değiştirilmesi ile nano yapılı malzemelerin üretilmesi için yapılan akademik çalışmada kimyasal olarak kolay bir yaklaşım sergilendi. Bu çalışmalar konu olan linyit madeninin karbon oranı yüksek olan alanlarından nano yapılı malzemeler elde edilerek nano teknoloji ile geliştirilen ürünler için bu madenleri aktif bir şekilde hammadde olarak kullanmak mümkün olabilir. Bu şekilde madenleri atıl olmaktan kurtarıp üretilecek yeni malzemelerin en büyük avantajı son derece düşük maliyetli inanılmaz düzeyde nano yapılı malzemelerin önünü açması olacaktır” dedi.

Linyitten üretilen nano malzemelerin, yüksek enerjiye sahip bataryaların hammaddesi olarak kullanılabileceğini belirten Öztunç, yerli otomobilin de bu bataryalarla çalışabileceğine işaret etti.

Öztunç, “Böylece Afşin Elbistan linyitinin nano teknoloji alanlarında kullanılmasıyla mevcut kullanımın dışında çok daha verimli olacak şekilde hem ülkemizin hem de Elbistan ilçemizin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayarak faydalar getirebilecektir. Bu çalışmaya konu olan ucuz ve bol hammadde kaynağı linyit madeninden nano malzemeler üretilmesiyle giyilebilir nano teknoloji için ürünler, askerler için kir tutmayan çamaşırlar, yüksek katlı binalardaki kir tutmayan camlar, koşucuları rüzgâr gibi dış etkenlerden koruyarak sürtünmeyi azaltan giysiler, güneş kremlerinin içlerine eklenerek daha uzun etkisini gösterecek seviyeye getirme, elektronik cihazların üretilmesi, güneş panellerin yapılması, pillerin üretilmesi ve akıllı telefonlarda dokunmatik camların üretimi sırasında kullanılarak camın daha dayanıklı hale getirilmesi gibi bugün bilinen en önemli nano yapılı malzeme uygulamaları yapılabilecektir” ifadelerini kullandı.

Bilimsel çalışma sonucunda linyit kömüründen elde ettikleri nano malzemelerle ilgili araştırmalarının devam ettiğini ve en kısa sürede üretim için kolları sıvayacaklarının altını çizen Öztunç, “Amacımız ülkemizin bu tür ürünlere ilişkin dışa bağımlılığının azaltılması ve hatta ihracatının geliştirilmesi. Linyit kömüründen de bunu çok kolay bir şekilde sağlayabiliriz. Bir yandan bu konudaki çalışmalarımızı devam ettirirken bir yandan da üretim noktasındaki adımlarımızı da atıyoruz” şeklinde konuştu.



