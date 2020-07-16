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LGS’de Elbistanlı 2 öğrenci Türkiye birincisi oldu

2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alan Elbistanlı iki öğrenci, Türkiye 1.’si oldu.

LGS’de Elbistanlı 2 öğrenci Türkiye birincisi oldu
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20 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS merkezi sınav kapsamında öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. İlk oturumda öğrenciler Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil Testleri uygulandı. İkinci oturumda ise öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı.

Kahramanmaraş genelinde ise 3 öğrenci tüm soruları cevaplayarak 500 tam puan aldı. Elbistan, il genelinde iki Türkiye birincisi çıkararak büyük başarı elde etti. İsmail Yalçınöz ve Zehra Çelebi isimli öğrenciler, tüm soruları doğru cevapladı ve Türkiye birincileri arasında yerini aldı.



 


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LGS’de Elbistanlı 2 öğrenci Türkiye Birincisi Oldu
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Bilal Özdemir 3 hafta önce

MaşşAllah nazar değmesin.Başarılı olan kardeşelerimizi tebrik ederim.Başarılarının devamını dilerim.Yetiştiren Annelerini Babalarını ailelerini tebrik ederim.Öğretmenlerinin emeğine yüreğine sağlık.Rabbim başarılarını devam ettirsin inşAllah.

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Mehmet 3 hafta önce

Allah zihin açıklığı versin vatana millete hayırlı bilim adamları olmayı nasip etsin

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Mustafa yüce(Şeker Fab) 3 hafta önce

Tebrikler başarılarının devamını dilerim

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Mustafa bey 3 hafta önce

MaşAllah Allahım zihin açıklığı versin tüm çocuklara. Amin.

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Fatma Çopur 3 hafta önce

Tebrik ediyor.Basarılarının devamını diliyorum.yolunuz acık olsun gencler rabbim emeklerinizi karşılıksız bırakmasın.

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AHMET KARABACAK 3 hafta önce

Elbistanlı olmanın gururunu banada yaşattınız.tebrikler çanakkaleden sevgiler.

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