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LGS’de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Ekinözü ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda dereceye girerek başarılı olan öğrencilere diz üstü bilgisayar ve tablet hediye edildi.

LGS’de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
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Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda ilçe birinciliğini elde eden ve başarılı olan 11 öğrenciyi makamında misafir etti. Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç’ın da katıldığı programda Ekinözü LGS 1’incisi olan öğrenciye; Ekinözü Kaymakamlığı tarafından diz üstü bilgisayar, Ekinözü Belediyesi tarafından telefon ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da altın hediye edildi. Ayrıca sınavda başarı elde eden 10 öğrenciye de Ekinözü Belediyesi tarafından tablet hediye edildi.

Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Ekinözü Belediye başkanı Bilal Eker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarına başarılar diledi.

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LGSde Başarılı Olan öğrenciler ödüllendirildi