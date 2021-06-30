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LGS Elbistan birinciliği Bahçeşehir Koleji’nde

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 8. sınıf öğrencilerinin girdikleri Liseye Geçiş Sınavı LGS’nin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

LGS Elbistan birinciliği Bahçeşehir Koleji’nde
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Özel Elbistan Bahçeşehir Koleji kurucuları İsmet Taşyürek ve Yusuf Şahin, öğrencilerinin 90 sorudan 89’una doğru yanıt vererek ilçe genelinde birinci olduğunu söylediler.

Sınavla ilgili olarak bir değerlendirme yapan kurucular İsmet Taşyürek ve Yusuf Şahin, “Değerli veliler, sevgili öğrenciler, öğrencilerimizin sınav sonuçlarına bakıldığında okulumuz, bireysel ve kitlesel başarı göstererek Elbistan birincisi olmuştur. Öğrencilerimizin yüzde 27’si 0-1’lik yüzdelik dilimde, yüzde 32’si 1-5’lik yüzdelik dilimde, yüzde 27’si 5-10’luk yüzdelik dilimde, yüzde 13’ü 10-23 lük yüzdelik dilimde bulunmaktadır. Öğrencilerimizin aldıkları puanlarına ve yüzdelik dilimlerine baktığımızda Türkiye’nin saygın fen liselerine yerleşebileceklerini gördük. Bu başarı Bölge adına bizleri çok mutlu etti. Pandemi nedeni ile yüz yüze eğitime imkan olmadığı için uzaktan eğitimi, okulumuzun imkanlarını en yüksek seviyede kullanarak gerçekleştirmemiz bu başarıda payı olan etkenlerden biridir.

İnşallah bundan sonra da büyük başarıları devam ettirecek şekilde Özel Elbistan Bahçeşehir Koleji olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etme konusunda kararlılık ve azminde olacağız. Başarılarımızın hiçbiri tesadüf değildir. İyi bir eğitim kadrosu, Kodlama-Robotik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Almanca, Görsel Sanatlar, Müzik, İnavasyon, STEM+A, Drama atölyeleri, açık ve kapalı spor salonu, sportif faaliyet alanlarıyla mükemmel bir sistemle çalışmanın bu başarıyı getirdiğine eminim. Şahsım ve kurumum adına bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, idari personelimize, Afşin-Elbistan bölgesinde okulumuzu tercih eden velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarımızın devamını diliyorum” dediler.

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LGS Elbistan Birinciliği Bahçeşehir Kolejinde