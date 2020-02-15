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Lezzet Durağı Meşhur Şırdan ve Kebap hizmete açıldı

Lezzet Durağı Meşhur Şırdan ve Kebap, Adana’nın yöresel yiyeceklerin vazgeçilmesi olan şırdan dolması ve kebap çeşitleri ile Elbistan’da hizmet vermeye başladı.

Lezzet Durağı Meşhur Şırdan ve Kebap hizmete açıldı
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Güneşli Mahallesi Veysel Hoca Sokak Sword Otel yanında hizmet veren Lezzet Durağı Meşhur Şırdan ve Kebap, Adana’nın meşhur sokak lezzetlerinden olan şırdan dolmasını Elbistan halkının damak zevkine sunuyor.

İşletme sahibi Ramazan Er, Elbistan halkına şırdan dolmasının yanı sıra alabalık, ciğer şiş, kebap çeşitleri ve tavuk ızgara çeşitleri ile hizmet verdiklerini söyledi.

Şırdanın hazırlanma ve pişme sürecinin zahmetli olduğunu belirten işletme sahibi Ramazan Er, “Şırdan, Adana’ya özgü güzel bir lezzet. Şırdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Şekil olarak biraz sıra dışı olsa da yiyenler lezzetinden vazgeçemiyor. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir. Adana’nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir” dedi.


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