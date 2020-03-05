Leonarditten elde edilen hümik asitli gübre tarlalara hayat verecek

1 litre sıvı hümik asidin 8 ton hayvan gübresine eş değer olduğuna işaret eden Yumaklı, hümik asitle buğdayda yüzde 33'e varan verim artışı elde edildiğinin de bilgisini verdi.

Türkiye’de tarım arazilerinin büyük çoğunluğunda görülen organik madde noksanlığını gidermenin en ekonomik ve hızlı çözüm yollarından birinin toprağa veya bitkiye doğrudan hümik asit uygulaması olduğu belirtiliyor. Toplamda 4,5 milyar tonluk rezervi ile Türkiye’nin en büyük linyit kömürü rezervlerini barındıran Afşin-Elbistan bölgesinin de anavatanı sayılacak leonarditin içindeki hümik asit, tarım arazilerinin geleceği ve verimin artırılmasında ‘mucize’ katkı olarak gösteriliyor. Bu maddenin kullanımıyla üretilen gübre ve ilaçlar sayesinde toprağın azalan humus oranı ve organik maddeleri geri kazandırılıyor, böylece verim artışı sağlanıyor.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, leonarditten elde edilen TKİ HÜMAS ürünü ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yerli ve milli kaynaklardan üretilen TKİ HÜMAS’ın, 2025 yılına kadar tarımsal üretimde kullanılmasının hedeflendiğini kaydeden Yumaklı, “Hümik asitler toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirerek verim kapasitesini artırır. Organik madde yönüyle zengin topraklarda yetiştirilen bitkiler daha iyi beslendiği için bol verimli ve üstün kaliteli ürün elde edilmesi kolaylaşır. Hümik asit, topraktaki organik maddelerin ana bileşeni olan humusun en aktif maddesidir. Hümik asitler, kısmen veya tamamen çürümüş bitki veya hayvan artıklarının oluşturduğu siyah veya koyu kahve renkli maddelerdir. Bu asit, doğada en fazla leonardit olarak adlandırılan düşük kalorili kömürlerin içerisinde bulunuyor. Leonardit ise kömür durumuna ulaşmamış organik bir maddedir. Diğer organik ürünlerle karşılaştırıldığında leonardit, hümik asitler açısından çok zengindir. Bilimsel verilere göre 1 litre sıvı hümik asidin 8 ton hayvan gübresine, 1 kilogram katı hümik asidin ise 30 ton hayvan gübresine eşdeğer olduğu belirtiliyor” dedi.

TKİ HÜMAS ürünün çeşitli bitkilerde denendiğini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

“Kuru şartlarda ekmeklik buğday deneme alanında yapılan TKİ HÜMAS uygulamasında kullanım miktarına bağlı olarak yüzde 33’e varan verim artışları elde edilmiştir. Bir üzüm bağında yapılan denemede, TKİ HÜMAS’ın uygulanan dozuna göre üzüm verimini yüzde 36 artırdığı ve asmaların sürgün uzunluğuna etkisi yönüyle de yüzde 100’e varan oranda katkı sağladığı görüldü. 5 yaşındaki kiraz ağaçlarında yapılan denemede ise ağaç başı verimin yüzde 80 civarında yükseldiği tespit edildi. Ekmeklik buğday uygulamasında ise kullanım miktarına bağlı olarak yüzde 33’e varan oranda verim artışları elde edildi.”