Lavanta vadisi, offroad yarışlarına ev sahipliği yapacak

Elbistan Belediyesi, Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ELOFF) ile birlikte lavanta vadisinde offroad yarışları düzenleyecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye’nin en büyük lavanta vadisinde heyecanın ve görsel şölenin doruğa çıkacağı offroad yarışı düzenleyeceklerini söyledi.

Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ELOFF) işbirliğinde gerçekleştirilecek offroad yarışlarına Elbistanlıları davet eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’a, Türkiye’nin en büyük lavanta vadisini kazandırdık. 1 milyon metrekarelik alana sahip olan lavanta vadimiz, farklı bir etkinlikle ön plana çıkacak. İlçemizde offroad sporuna gönül vermiş ve ülkemizin birçok yerindeki yarışlarda ilçemizi başarıyla temsil etmiş olan ELOFF üyeleri ile birlikte bir yarış programı organize ettik. Arazi şartları için özel dizayn edilmiş çok sayıda aracın katılımı ile birlikte adrenalinin doruğa çıkacağı organizeye ev sahipliği yapacağız. 16 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da offroad yarışlarımız start alacak. Heyecan dolu ve şölen havasında bir gün geçirmek isteyen hemşerilerimizi lavanta vadimize bekliyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz, “Bu organize ile birlikte ilçemizin doğa sporlarında da bir merkez olması yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda, daha kapsamlı ve ulusal ölçekteki yarışlara ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.