Lavanta vadisi bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, özellikle pandemi sürecinde en güvenli ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet yarışı düzenleyeceklerini bildirdi.

7’den 70’e herkesi Türkiye’nin en büyük lavanta vadisinde başlayıp şehir merkezi turunun ardından aynı yerde bitecek bisiklet yarışına davet eden Başkan Gürbüz, “Katılımcıların büyük keyif alacağı ve kıyasıya mücadelenin yaşanacağı bir yarış olacağını düşünüyorum” dedi.

Pandemi sürecinde en güvenli ulaşım aracının bisiklet olduğunu hatırlatan Başkan Gürbüz, “Bu yarışın 2 ana amacı var. Birincisi bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak. Bu amaçla ilçemizde 87 kilometre bisiklet yolu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Biz, pedalla yaşamın altyapısını hazırladık. Artık bundan sonrası vatandaşlarımızda. İkincisi ise sağlık. Bisiklet kullanmak, sağlıklı yaşamın en önemli araçlarından biri. Bu noktalardan hareketle pedal tutkunlarını, ‘Sağlığı ve Özgürlüğü Pedalında Hisset’ sloganı ile bisiklet yarışı düzenliyoruz.

Yarışımız, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Pınarbaşı’nda yapımına devam ettiğimiz Türkiye’nin en büyük lavanta vadisinde start alacak. Bisiklet tutkunlarımız, buradan Pınarbaşı mesire alanını takip ederek Çeçenistan Caddesi, Kaynarca göleti, adalar bölgesi, millet bahçesi, hükümet konağının çevresinden geçecek. Pınarbaşı Caddesi üzerinden devam edecek olan yarışın finiş noktası da lavanta vadisi olacak” şeklinde bilgi verdi.

Başkan Gürbüz, “Elbistan’ı, bir uçtan diğerine iki teker üstünde kesintisiz bir şekilde ulaşımın yapılabileceği bir kente dönüştürme hedefimiz var. Aynı zamanda Pınabaşı, Kaynarca ve lavanta vadimizde de bisiklet tutkunları için yollar inşa edeceğiz. Elbistan’ın, bisiklet yollarıyla güvenli ve sağlıklı bir ulaşım ağıyla donatacağız” şeklinde konuştu.