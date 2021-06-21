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Lavabo ihtiyacı için girdiği kırtasiyede mahsur kaldı

Elbistan’da lavabo ihtiyacı için kırtasiyeye giren vatandaş, çalışanların dükkanı kapatıp gitmesiyle içeride mahsur kaldı.

Lavabo ihtiyacı için girdiği kırtasiyede mahsur kaldı
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Edinilen bilgiye göre, ilginç olay şehir merkezindeki bir kırtasiyecide meydana geldi. Seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen bir vatandaş, lavabo ihtiyacı için tanıdığının işlettiği kırtasiyeciye girdi. Seyyar satıcının içeride olduğunu fark etmeyen çalışanlar, dükkanı kapatarak gitti. Lavabodan çıkan seyyar satıcı ise, kapısı kilitli ve kepengi indirilmiş dükkanın içerisinde mahsur kaldı. Telefonla aradığı işyeri sahibine ulaşamayan ve panikleyen vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra işyeri sahibi ile iletişime geçti.

Mahsur kalan vatandaş, yaklaşık 1 saatlik esaretin ardından işyeri sahiplerinin kilitli kapıyı açmasıyla birlikte dışarı çıkarak rahat nefes aldı.

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